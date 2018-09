Deel dit artikel:













Files en geen treinen: hoe kom jij vandaag op je plek? Treinreizigers vanochtend op het station Assen (foto: RTV Drenthe)

De eerste dag na de vakantie is direct een heel drukke dag in het verkeer. Scholen zijn begonnen, de meeste mensen zijn weer aan de slag. Maar daarbij verloopt deze eerste maandag na de zomervakantie vandaag bepaald niet zoals andere jaren.

Vooral tussen Assen en Groningen zijn er problemen. Treinreizigers moeten tot 20.00 uur met de bus tussen Assen en Groningen, omdat werkzaamheden bij het station in Haren zijn uitgelopen.



Automobilisten vanuit Drenthe krijgen te maken met de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg bij Groningen. Groningen Bereikbaar waarschuwt voor drukte op de weg.



We zijn benieuwd hoe jouw reis naar het werk, naar school of naar huis verloopt. Stuur jouw ervaringen met eventueel een foto naar: redactie@rtvdrenthe.nl.