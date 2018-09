Deel dit artikel:













Janneke Ensing blij verrast met WK-selectie na zware periode Janneke Ensing heeft een zware periode achter de rug (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing (31) uit Gieten is door bondscoach Thorwald Veneberg geselecteerd voor het WK wielrennen in Innsbruck. Vorig jaar maakte Ensing op 30-jarige leeftijd haar WK-debuut, maar deze selectie voelt extra bijzonder.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik heb er net twee maanden uit gelegen na een hersenschudding. Daardoor heb ik het EK moeten laten schieten. Dat was echt een hele moeilijke tijd voor mij. Maar ik heb goed m'n rust genomen en afgelopen week tijdens de Boels Ladies Tour heb ik me alweer kunnen tonen", aldus Ensing.



WK selectie

Naast de inwoonster van Gieten bestaat de selectie uit de regerend wereldkampioene op de weg Chantal Blaak, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Amy Pieters, Lucinda Brand en Sabrina Stultiens.



Ensing heeft nog bijna vier weken om zich voor te bereiden op het pittige klimparcours in Oostenrijk.



"Het is een parcours dat me normaal gesproken wel zal liggen, maar het lastige is alleen dat ik dit seizoen geen wedstrijden meer voor de ploeg rijd. Op 13 september vertrek ik met de nationale selectie naar een meerdaagse in de Ardèche. Daar kan ik nog wedstrijdhardheid opdoen."



WK parcours

De wegwedstrijd voor vrouwen gaat over 157 kilometer en wordt een heus klimfestijn. De rensters krijgen in Oostenrijk meer dan 2400 hoogtemeters voor de kiezen.



In de aanloopronde van 85 kilometer klimmen de rensters naar Gnadenwald: een korte pittige klim van 2,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,6 procent. Daarna volgen nog drie lokale rondes van 24 kilometer, met daarin een klim van acht kilometer naar Igls. Vanaf de top van deze berg is het nog 13,5 kilometer naar de finish.



Zaterdag 29 september

De wegwedstrijd voor vrouwen is op zaterdag 29 september. De start is om 12.10 uur en de finish wordt rond 16.45 uur verwacht.