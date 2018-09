Gevaarlijke gassen uit ingekuilde mais in Doldersum

Bij een boerderij in Doldersum zijn vanochtend giftige gassen vrijgekomen uit een bult ingekuilde mais. Boven de bult was een groene walm te zien. De ongeruste boer belde de brandweer.

Landbouworganisatie LTO waarschuwde eind vorige maand al voor het ontstaan van gassen in ingekuilde mais. Dat kan gebeuren doordat er vanwege de droge zomer eerder wordt geoogst. Er zit dan meer stikstof in de mais.Het kuilvoer wordt afgedekt met plastic opgeslagen. Daardoor kunnen gassen niet weg en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.Toen de boer de groene walm zag, belde hij uit voorzorg met de brandweer. Dat is ook het advies dat LTO de boeren heeft gegeven. De brandweer kon voorkomen dat de situatie in Doldersum uit de hand liep.