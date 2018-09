Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen extra geld naar de jeugdzorg Minister De Jonge zegt dat geld niet het probleem is in de jeugdzorg. (foto: Pixabay.com/Martaposemuckel)

Een duidelijke boodschap had de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge vandaag voor de jeugdzorgmedewerkers die naar Den Haag waren gekomen: er gaat geen extra geld naar de jeugdzorg.

Ongeveer tweeduizend jeugdzorgmedewerkers uit heel Nederland demonstreerden in Den Haag omdat ze vinden dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Stephan Griep werkt bij Jeugdbescherming Noord in Assen. Hij vertelde in 'Met René in de ochtend' op Radio Drenthe dat ze meer geld willen om hun werk beter te doen. Griep vindt de werkdruk te hoog en hij is te veel tijd kwijt aan administratie waardoor er minder tijd overblijft voor de kinderen en ouders.



Geld is niet het probleem

Griep en de andere jeugdzorgmedewerkers gingen in gesprek met Kamerleden en de minister. De Jonge zegt dat geld niet het probleem is. Hij wees erop dat er 108 miljoen euro is uitgetrokken om gemeenten te helpen met de nieuwe inrichting van de jeugdzorg. Ook geeft de minister aan dat er een 'stroppenpot' is met nog eens 200 miljoen.



De Jonge denkt de problemen op te lossen met andere maatregelen, zoals het verruimen van de aanbestedingsregels voor gemeenten.



Uitermate teleurstellend

Griep vindt de reactie van de minister uitermate teleurstellend. ''Als de minister zegt dat er voldoende geld is, wanneer gaat hij de gemeenten dan aanspreken op het verdelen van het geld? Want dat gaat dus niet goed",'' aldus Griep. Hij zegt dat het hier niet bij blijft en dat er meer actie komen. Hoe die er precies uit gaan zien, weet Griep nog niet.



Volgens FNV Zorg en Welzijn is er minstens 750 miljoen euro nodig in de jeugdzorg om het gebrek aan personeel op te lossen. Ook wil FNV dat er iets gedaan wordt aan het zo goedkoop mogelijk contracteren van jeugdzorginstellingen.



Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg overgedragen van de landelijke overheid naar gemeenten.