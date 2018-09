Artiesten maken nieuw clublied voor FC Emmen

FC Emmen heeft een nieuw clublied gekregen met bijbehorende videoclip. Regionale artiesten vonden het tijd voor een loflied nu Emmen uitkomt in de eredivisie.

'FC Emmen!' heet ook het nummer, gezongen door de Drentse Keien. Dat is een verzamelnaam voor de mannen van Mooi Wark, de Dikdakkers, René Karst en DJ Roy. De clip verscheen vandaag op YouTube.[youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DY5lhSE5oBc De club had al een clublied, 'Rood Wit aan de bal'. Dat werd gemaakt in 1985 door de selectie van FC Emmen samen met de toenmalige trainer Theo Verlangen.Alle versies daarvan hebben een behoorlijk jaren 80-geluid; ook daarom werd het tijd voor iets nieuws. 'FC Emmen!' is geschreven door Roy Keuter, René Karst en William Bossong. Het combineert de boerenrock van Mooi Wark met een dance-outro van DJ Roy en heeft ook nog een hint richting Daniël Lohues, met de tekstregel 'hier kom ik weg'.