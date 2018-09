Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Henk Brink (VVD) wil gaan voor derde termijn bij provincie Drenthe Gedeputeerde Henk Brink heeft nog genoeg energie, hij wil graag de kar weer trekken voor de VVD. (foto: Provincie Drenthe)

Gedeputeerde Henk Brink heeft de hele zomervakantie gewikt en gewogen. Maar hij is eruit en wil ook de komende bestuursperiode zich inzetten voor Drenthe. En dus wil hij met de komende Provinciale verkiezingen de kar wel weer trekken voor de VVD.

Geschreven door Margriet Benak

Henk Brink (60) heeft dat vanmiddag gemeld in het college van GS en aan de VVD-Statenfractie.



Nog zoveel energie

Brink is nu bezig met zijn tweede bestuursperiode als gedeputeerde. Hij twijfelde aan een derde termijn. "Mijn zoon doet onze boerderij in Zwiggelte, maar in de weekenden ben ik toch ook vaak bezig, op de trekker en met de beesten. Dan maak je toch zo makkelijk negentig uur. Dus was er twijfel of ik dat ook de komende periode allemaal wel aankan. Maar ik heb nog zoveel energie in me, dat ik toch graag weer een ronde meedoe", zegt Brink. "En ik heb ook het enthousiasme nog."



Volledige steun vrouw

Bovendien speelde zijn vrouw Gea ook nog een rol in het verhaal. "Natuurlijk wil je ook wel eens wat meer tijd voor elkaar, en samen wat vaker op pad. Met zo'n baan lukt dat niet. Maar Gea steunt mij volledig in mijn keuze om toch nog weer door te gaan."



Veel interessante zaken

Ook staan er volgens Henk Brink nog veel interessante zaken op de rol, die hij voor Drenthe wil afmaken. "Kijk naar de retailagenda en de aanpak van de binnensteden, de verbetering van vakantieparken in Drenthe, de Formule 1 naar Assen en de VAM-berg als fietsberg.



Of Henk Brink met de komende Statenverkiezingen ook definitief lijsttrekker wordt voor de VVD, wordt pas deze maand bekend. "Ik wil dus wel, maar eerst moet de adviescommissie van de VVD mij voordragen als kandidaat-lijsttrekker. En uiteindelijk beslissen de leden", besluit Brink.