Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eddie Zinnemers stopt ermee: 42 jaar onderwijs is ook wel genoeg Zinnemers is altijd actief geweest op het toneel (foto: Jan Lenting)

Een van de bekendste schoolmeesters van Drenthe is vandaag aan zijn laatste schooljaar begonnen. Eddie Zinnemers uit Emmen, ook bekend van de voormalige cabaretgroep Cabaret Zonder Naam, zet in december na 42 jaar een punt achter zijn onderwijscarrière.

"42 Jaar in het onderwijs. Ja, dat is een heel eind", lacht Zinnemers. De huidige directeur van SBO de Catamaran werkte de afgelopen vier decennia als meester en directeur op meerdere basisscholen in Emmen, waaronder OBS de Brink en OBS de Vlonder. "Toen ik vorig jaar de vraag kreeg wat ik nog wilde, dacht ik: 42 jaar is ook wel genoeg", licht hij zijn besluit om te stoppen toe.



'Vak leren'

Eigenlijk wilde hij na de middelbare school naar de toneelschool, vertelt hij. "Maar mijn vader vond dat ik eerst maar eens een vak moest leren. Toen heb ik voor de Pedagogische Academie, de voorloper van de Pabo gekozen."



Creatief

En hij heeft zich erg vermaakt in het onderwijs, vertelt hij. "Ik ga graag met kinderen om en vind het leuk om op allerlei manieren creatief bezig te zijn. Dat ei kon ik kwijt in het onderwijs."



Daarnaast is hij altijd actief geweest op het toneel, onder meer met Cabaret Zonder Naam en cabaretgroep Vlijt & Gedrag. Ook met zijn leerlingen bedacht en maakte hij geregeld musicals.



Kaal hoofd

Hij kan talloze anekdotes opsommen, maar de eerste die hem na 42 jaar te binnen schiet, gaat over zijn haar en vooral het gebrek daaraan. "Het was op OBS de Vlonder toen ik een keer bij de kleuters kwam en een van hen mij vroeg of ik even de veters wilde strikken. Toen ik bukte, ging er een handje over mijn hoofd en riep de kleuter: 'Meester, u krijgt weer haar!'