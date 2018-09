Deel dit artikel:













Zuid-Koreaanse professoren leren over schoolveiligheid in Hoogeveen Hoogleraren Yoon-Jung Cho, Kyung-Hwoi Kim en Dayyoung Oh bezochten Hoogeveen (Foto: RvEC)

Drie hoogleraren uit Zuid-Korea hebben vorige week een bezoek gebracht aan het Roelof van Echten College (RvEC) in Hoogeveen. Op de Drentse middelbare school deden de Koreanen onderzoek naar veiligheid op scholen.

Een internationaal tijdschrift noemde het RvEC in een artikel over onderwijsmodellen. Naar aanleiding van het rapport dat in het artikel wordt besproken zijn de Koreanen naar Hoogeveen afgereisd.



Iedereen betrekken bij veiligheid

"We waren erg verrast", vertelt Rian de Roo van het RvEC. "We krijgen weleens bezoekers om te leren over onze methodes, maar die komen meestal gewoon uit Nederland."



De Koreanen wilden volgens De Roo alles leren over de manier waarop de school in Hoogeveen ieders veiligheid zo veel mogelijk wil garanderen. "We betrekken iedereen bij de veiligheid op school. Niet alleen leerlingen en docenten, maar ook ouders worden bijvoorbeeld bij ontruimingsoefeningen betrokken."



Muur van respect

De hoogleraren uit het Aziatische land stelden vragen over de technische veiligheid, zoals rookmelders en alarmen, maar ook over sociale veiligheid, zoals de omgang met pesten. De Roo: "We hebben bijvoorbeeld een muur van respect gehad in de kantine, die we samen met de leerlingen hebben ingericht met manieren waarop we voor iedereen een veilige school kunnen garanderen."



Na Hoogeveen reisden de Koreanen door naar Zweden en Finland, om ook daar ervaringen op te doen.