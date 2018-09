Bijna drie keer zo veel afval gedumpt in Assen

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in Assen hebben er tegenwoordig een dagtaak bij. Vergeleken met vier jaar geleden wordt bijna drie keer zo vaak huisvuil naast ondergrondse containers gedumpt in de provinciehoofdstad.

"Dit is gebruikelijk", zegt BOA Michel Tabak terwijl hij naar een berg afvalzakken wijst. De zakken staan naast een ondergrondse container midden in het centrum van Assen. Ertussen staat een leeg bakje yoghurt, de lepel er nog in. De container is nog lang niet vol, maar vrijwel elke maandag ligt er weer een stapel volle vuilniszakken op straat.Met dikke handschoenen controleren de twee opsporingsambtenaren elke vuilniszak. "Misschien zitten er persoonlijke gegevens in en kunnen we de dader zo vinden", legt Tabak uit. "Soms is het echt te ranzig. Dan mesten we de zak ook niet helemaal uit hoor."De BOA's zijn elke dag drie uur bezig met hun ronde langs ondergrondse containers. Met de illegale huisvuilzakken die ze vinden kunnen ze naar eigen zeggen dagelijks een vrachtwagen vullen. "Dat probleem bestaat al jaren", zegt Tabak. "Het verbetert niet."Maar het verslechtert wel, zo blijkt uit het jaarverslag van toezicht en handhaving gemeente Assen. Vorig jaar werden 541 huisvuilzakken gedumpt. In 2014 waren dat er nog 202. Een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal dumpingen is de renovatie en sloop van woningen in verschillende wijken die vorig jaar startte.Sinds de publicatie van het rapport houden BOA's meer toezicht op plekken waar vaak afval gedumpt wordt. Maar het pakken van daders blijkt in de praktijk lastig. "Een boete is op dit moment ruim honderd euro", zegt Tabak. "Dat mag van mij best meer zijn. Misschien dat mensen hun gedrag dan wel aanpassen."De hoogte van boetes voor het illegaal dumpen van huisvuil wordt voorlopig niet aangepast. Wel denkt de gemeente na over de mogelijkheid om camera's te plaatsen op plekken waar vaak grof vuil wordt gedumpt.