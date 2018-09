'Poepbacterie' in zwemwater Het Hunzedal in Borger

Wie de komende dagen een frisse duik wil nemen, kan niet terecht bij zwemplas Het Hunzedal in Borger.

De provincie en waterschap Hunze en Aa's geven een negatief zwemadvies voor de plas vanwege onvoldoende waterkwaliteit.In het water is de zogenoemde 'poepbacterie' intestinale enterococcen gevonden. Mensen die toch gaan zwemmen in Het Hunzedal kunnen last krijgen van maag- en darmklachten zoals maagkramp, misselijkheid, braken, diarree en koorts.Bekijk op onderstaande kaart waar u veilig een duik kunt nemen.