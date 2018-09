RTV Drenthe Sportcast aflevering 4: fantastisch begin Drentse hoofdklassers

SPORT - In de vierde aflevering van de RTV Drenthe Sportcast blikken sportverslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma, onder leiding van presentator Leo Wassing, terug op het afgelopen sportweekend.

Allereerst wordt er stilgestaan bij het gelijkspel van FC Emmen tegen De Graafschap. Verder is het amateurvoetbalseizoen begonnen. De hoofdklassers zijn aan de competitie begonnen, terwijl de overige clubs bekerwedstrijden spelen. Natuurlijk wordt stilgestaan bij de 32-0 nederlaag van Asser Boys zaterdag. De panelleden vragen zich af of het nog spannend was.Verder wordt er al vooruitgekeken naar het MXGP weekend, over twee weken in Assen. Jeffrey Herlings kan de wereldtitel in Assen pakken. Ook de overstap van Janneke Ensing naar Sunweb wordt besproken.