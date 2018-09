Grote baggeroperatie voor vijvers en havens in Assen

In Assen is een grote baggeractie begonnen. Verschillende vijvers in Marsdijk, Peelo en het Asserbos worden uitgebaggerd. Ook de twee passantenhavens van Marsdijk en Kloosterveen worden onder handen genomen.

Het gaat om een schoonmaakactie, waarbij slib en overvloedige begroeiing uit de vijvers worden verwijderd. In beide havens moet de vaargeul slibvrij gemaakt worden. Vanmorgen begon de baggeroperatie in Marsdijk, in een vijver aan de Meeuwmesschen.De schoonmaakoperatie gebeurt minstens één keer in de twintig jaar. "Slib groeit gemiddeld een centimeter per jaar, dus na twintig jaar zit er zo'n dikke laag dat die er echt uit moet. Dan kunnen de planten ook niet meer door de hele vijver heen groeien", vertelt Eddy Dolfing van de gemeente.Op die manier blijf je volgens de gemeente het water zien en is er betere doorstroming. Dat is ook beter voor de vissen en salamanders, want die krijgen weer meer ruimte en zuurstof. "Zo zorgen we voor een beter leefmilieu", zegt Dolfing.Een schuifboot veegt slib en beplanting telkens richting een grote kraan, die vervolgens alle drek uit de vijver vist en in een laadbak stort. Bewoners van de Meeuwmesschen noemen de baggeractie 'een feestje''. Die vonden al veel langer dat er iets moest gebeuren."Ik ben hier heel erg blij mee", zegt omwonende Inge Kuiper. "Het was echt geen gezicht hoe die vijver eruit zag. Helemaal groen. Als je opstaat en het eerste wat je buiten voor je huis ziet is een grote pan met erwtensoep in plaats van water, da's niet fijn."Ook kwamen er de afgelopen jaren nogal wat ziektes voor in de drie vijvers aan de Messchen in Marsdijk, zegt Kuiper. "Er was al eens botulisme, er heeft blauwalg ingezeten en er is vissterfte geweest. Ik ben blij het het nou echt de aandacht heeft en dat het grondig gebeurt. Er kwamen weleens maaiboten, maar dat was lapwerk."De baggeroperatie in Assen de komende veertien dagen staat niet op zichzelf. Ook in Eelde, Roden en Norg worden de komende tijd vijvers opgeschoond. In Spijkerboor is het al gebeurd. "We werken als gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze nauw samen. We hebben het als als één gezamenlijk project voorbereid en alles wordt door dezelfde aannemer uitgevoerd. Dat bespaart kosten", aldus projectleider Sebastiaan Berends van de gemeente Tynaarlo.De totale kosten van het baggerproject van de vier gemeenten zijn bijna een half miljoen euro. Eind november moet alles klaar zijn.