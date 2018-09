Neergestoken vrouw in Emmen was studente Stenden Hogeschool

De vrouw van 20 die vanmorgen is overleden na een steekpartij in een appartement in Emmen, studeerde aan de NHL Stenden Hogeschool in die plaats. Dat bevestigt woordvoerder Dana de Vries.

Volgens buurtbewoners woonde de jonge vrouw nog maar een dag in het complex. Het zou gaan om een Duitse studente, maar dat wil de woordvoerder van Stenden niet bevestigen.“Ik kan wel zeggen dat we erg aangeslagen zijn, we zijn geschokt. Onze eerste prioriteit is nu de opvang van onze studenten.” Stenden heeft een stilteruimte ingericht en er is nauw overleg met de politie en met slachtofferhulp.Een 21-jarige man uit Emmen is aangehouden in verband met de steekpartij. Die vond vanochtend rond half zes plaats in een appartement boven een winkel aan de Hoofdstraat in Emmen.De politie is erg terughoudend met informatie over de steekpartij en wil verder niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer.