Video: Duizenden zwaluwen maken zich klaar voor najaarstrek

Het najaar komt eraan en dat betekent dat veel vogels zich weer klaar maken voor de vogeltrek. Zo ook deze zwaluwen die Natuurmonumenten-boswachter Jacob de Bruin vastlegde in De Onlanden.

Op de video zie je duizenden zwaluwen. Volgens de boswachter betekent dat dat er nog voldoende eten te vinden is. Dat hebben de vogels nodig voordat ze aan de najaarstrek beginnen.De zwaluwen maken zich klaar voor de najaarstrek. Voordat ze naar Afrika trekken zoeken ze extra eten om hun vetreserves aan te sterken. Zwaluwen vliegen naar het zuiden en steken massaal de Straat van Gibraltar over naar Afrika.[video:https://youtu.be/UCa2UccZDwQ]De vorige keer kwam ook al een vogelfilmpje voorbij. In dat filmpje zagen we ooievaars die flink profiteerden van het maaien van Staatsbosbeheer bij de Drentsche Aa.