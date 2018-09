Deel dit artikel:













Eerste barbiersopleiding Noord-Nederland van start Docent Hans Ronde geeft uitleg aan leerlingen van de Barbieracademy (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

Wassen, scheren en vooral strak knippen. Dat leren cursisten van de Barberacademy. De éénjarige barbiersopleiding ging vanochtend van start bij Drents Barbershop in Assen. Het is de eerste gespecialiseerde opleiding tot mannenkapper in Noord-Nederland.

Initiatiefnemer is de 32-jarige Ihab Alsadi, die op zijn achttiende begon als barbier. Hij vindt dat er onvoldoende aandacht is voor het barbiersvak op de kappersvakschool. "Het vak barbier is een ambacht. De kappersvakschool duurt vier jaar, maar dan krijg je ook talen en wiskunde. Wij bieden een korte route", zegt Alsadi.



Drents Barbershop heeft plaats voor vijf leerlingen, maar gaat eerst met twee van start. Leerling Ramon Berendsen werkt nu nog bij Defensie en ziet barbier worden als een nieuwe uitdaging. "Ik denk dat het iedere dag anders is", aldus Berendsen.



Leerling Peter Snippe werkt nu als gymleraar bij een basisschool. Ook hij heeft behoefte aan iets anders, ook al blijft hij dat werk er voorlopig gewoon naast doen. Dat kan ook, omdat de Barbieracademy een deeltijdopleiding is.



Na een paar weken oefenen op plastic koppen gaan ze echte modellen knippen en kortwieken met de tondeuse. Een jaar later kennen de cursisten dan de fijne kneepjes van het vak en kunnen ze aan de slag bij een barbier.