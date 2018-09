Deel dit artikel:













Beveiligers leggen morgen het werk neer De beveiligers van G4S leggen het werk neer (foto: ANP / Guus Schoonewille)

Beveiligers in heel Nederland leggen morgen het werk neer voor een betere cao Particuliere Beveiliging. De staking begint vannacht om 0.00 uur en duurt tot 23.59 uur.

De staking heeft onder meer gevolgen voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ook leggen beveiligers het werk neer bij G4S Cash in Hoogeveen. Dat betekent dat de waardetransporten van het bedrijf niet meer kunnen rijden.



'Veel leden willen staken'

De beveiligers willen betere roosters, loonsverhoging, verlaging van de werkdruk en zekerheid over hun toekomst. De actiebereidheid is groot, volgens FNV-bestuurder Mohamed Gafki. "We worden overspoeld met aanmeldingen van individuele leden uit alle provincies die morgen gaan staken."



Behalve in Hoogeveen en Ter Apel leggen ook beveiligers in onder meer Amsterdam, Balk, Capelle aan den IJssel en Sneek het werk neer. "Naast al deze locaties zijn er nog tientallen andere plaatsen waar één of meer beveiligers het werk neerleggen", zegt Gafki. "We zijn aangenaam verrast door het aantal beveiligers dat zich heeft gemeld en zich nog steeds meldt."