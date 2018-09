Henk Kuipers verbouwereerd over overplaatsing

Ex-captain Henk Kuipers van No Surrender is volgens zijn advocaat verbouwereerd over zijn overplaatsing naar een gevangenis in Vught, waar hij extra beveiligd wordt. Daar werd Kuipers vrijdag naartoe gebracht omdat er sprake zou zijn van vluchtgevaar.

In Vught mag Kuipers nauwelijks contact hebben met de buitenwereld, met uitzondering van zijn advocaat Roy van der Wal. Bezoekers mogen alleen langskomen als ze uitgebreid zijn gescreend.Van der Wal is inmiddels wel bij zijn cliënt langs geweest en is net zo verbaasd als Kuipers over de anonieme tip over een mogelijk ontsnappingsplan. Volgens de melding zou iemand Kuipers willen helpen te ontsnappen uit de gevangenis in Leeuwarden."Als ik zeg dat Henk verbaasd is, dan is dat zeer zacht uitgedrukt. Al die maanden heeft hij gewoon meegewerkt en nu, twee weken voor een nieuwe zitting, zou hij ineens willen ontsnappen?", zegt Van der Wal.De maatregel, zoals Van der Wal de overplaatsing en extra beveiliging noemt, duurt in principe veertien dagen. "Maar ik ga mijn beklag doen en probeer hem daar eerder vandaan te halen. Iedereen kan wel zo'n anonieme melding maken en je kunt zo'n tip nooit toetsen."Justitie wil niet ingaan op de overplaatsing van Kuipers. Ook Van der Wal wordt naar eigen zeggen niet veel wijzer uit de officiële verklaring die Justitie aan hem heeft gestuurd. "Er staan geen details in, alleen dat ze een afweging hebben gemaakt en hem hebben overgeplaatst. Er heeft in ieder geval iemand getipt die er belang bij heeft dat zijn voorlopige hechtenis langer duurt. Deze timing, twee weken voor de zitting, roept bij mij veel vraagtekens op."Kuipers zit sinds december vast op verdenking van mishandeling, afpersing en leiding geven aan een criminele organisatie.