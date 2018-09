Man uit Roden rijdt in op verkeersregelaar in Groningen

De politie heeft een 48-jarige man uit Roden aangehouden omdat hij inreed op een verkeersregelaar op het kruispunt bij de Herebrug in de stad.

Het incident speelde zich volgens RTV Noord gistermiddag af. In verband met de uitval van de treinen was de weg vanaf het kruispunt tussen het station alleen beschikbaar voor bussen. Daarom stonden er verkeersregelaars.De betrokken automobilist kreeg een aanvaring met een van hen en probeerde hem aan te rijden. De verkeersregelaar kon net op tijd wegspringen. De automobilist is later thuis aangehouden.