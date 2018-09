NUON neemt zonneparken in Drenthe over van PowerField

Energiemaatschappij NUON neemt twee plannen voor Drentse zonneparken over van PowerField. Het gaat om locaties in Coevorden en Gasselternijveen.

De bedoeling was dat PowerField op die plekken zonneparken zou realiseren van in totaal 10,5 megawatt. De vergunningen zijn inmiddels afgegeven. Ook is de SDE-subsidie voor deze twee plannen is al binnen volgens NUON."Dat betekent dat we ook vrij snel kunnen starten al met de aanleg van twee zonneparken. Wij hopen dat de net-aansluiting voorspoedig verloopt en dat we dit jaar de eerste palen kunnen slaan." Dat zegt Margit Deimel van NUON in een bericht op de website van PowerField. "Het uiteindelijke doel is om volgend jaar de eerste kilowatturen op het net te gaan leveren.”PowerField bouwt in Vlagtwedde het grootste zonnepark van Nederland. Ook in Drenthe is het bedrijf actief. In de lijst van plannen staan projecten in Fluitenberg, Buinerveen, Pesse en Valthermond.Eerder kwam het bedrijf negatief in het nieuws na een onderzoek van NRC Handelsblad . Volgens de krant zou er met geld van particuliere beleggers veel te dure grond worden gekocht. Grond dat door Powerfield is gekocht en aan een dochteronderneming voor een veel hogere prijs is doorverkocht. Het bedrijf zou 260 miljoen euro aan subsidie hebben gekregen voor hun zonneparken.