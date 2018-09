Verdachte fatale steekpartij Emmen is Italiaanse student

De verdachte van de dodelijke steekpartij in Emmen is een 21-jarige student uit Italië. Het slachtoffer, een 20-jarige buitenlandse studente, overleed vanochtend in het ziekenhuis.

Volgens advocaat Marieke Wormmeester van de verdachte hadden de twee studenten geen relatie met elkaar. Wel waren ze huisgenoten en studeerden ze allebei aan NHL Stenden Hogeschool De Italiaan is volgens Wormmeester nog niet verhoord, omdat hij in eerste instantie juridische bijstand weigerde. Morgen zal de 21-jarige verdachte wel worden verhoord. Hij wordt verdacht van moord.De steekpartij vond vanochtend vroeg plaats in een appartementencomplex aan de Hoofdstraat in Emmen, waar meerdere buitenlandse studenten wonen. Het slachtoffer zou uit Duitsland komen, maar dat is niet bevestigd door de politie.Eerder meldde de politie dat zowel slachtoffer als verdachte uit Emmen zou komen. Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, moeten zich inschrijven bij de gemeente waarin ze gaan wonen. Om die reden was eerst sprake van een Emmens slachtoffer en een Emmense verdachte.