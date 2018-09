'Cliënten van de Brink-Akker willen bij ons blijven'

De cliënten van zorginstelling de Brink-Akker in Wijster die op korte termijn zouden worden overgeplaatst, blijven voorlopig op hun plek.

De Brink-Akker in Wijster biedt een beschermde woonvorm voor mensen met een psychiatrische of licht verstandelijke beperking. De zorginstelling is in 1982 opgericht.

Dat zegt directrice Saskia Ritsma van de Brink-Akker. "Er is één bewoner herplaatst, dat is in overleg met de familie gegaan. Deze meneer heeft 28 jaar bij ons gewoond en de familie betreurt het ook heel erg."De overige dertien cliënten zijn volgens Ritsma niet van plan te vertrekken. "De gemeente heeft de bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar is verteld dat ze moesten verhuizen, maar dat willen de cliënten niet."De Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo zegden het contract met de zorginstelling op. Volgens een woordvoerder van de gemeente Assen is dat gebeurd omdat de zorg die geleverd werd, niet de zorg is die contractueel is afgesproken.De gemeente Assen laat weten dat er nog gesprekken lopen met andere zorgaanbieders voor de bewoners. Op korte termijn wordt gekeken naar overplaatsing van cliënten. Maar ze zijn niet verplicht te vertrekken. De keuze om te blijven, is echter niet zonder gevolgen. Als cliënten ervoor kiezen om te blijven, vergoedt de gemeente hun behandeling niet meer.Volgens Ritsma hoeven cliënten die willen blijven zich voorlopig geen zorgen te maken. "Op dit moment is de zorg afgedekt en gegarandeerd. En dat is heel belangrijk."De directrice is zich aan het voorbereiden op juridische stappen tegen de gemeente. "Er zijn een hoop zaken die niet kloppen. De gemeente heeft niet juist gehandeld."