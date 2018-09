N34 bij Coevorden tien weken dicht

Automobilisten die de N34 tussen Coevorden en Hardenberg pakken, moeten de komende tijd een andere route nemen.

De N34 vanaf de JC Kellerlaan tot aan Coevorden is tot 10 november dicht. In die tien weken wordt de rijbaan over 11 kilometer vernieuwd en verbreed. Ook wordt duurzame bermverharding aangelegd, wordt viaduct de Vaart vervangen en worden tunnels bij de Pothofweg en Holthonerweg geplaatst.Het verkeer wordt met borden omgeleid. Op onderstaande kaart is te zien welke omleidingsroutes zijn ingesteld.