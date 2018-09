Hans Engels burgemeester van Loppersum

Hans Engels uit Eelderwolde is vanavond door de commissaris van de koning in Groningen benoemd tot burgemeester van de gemeente Loppersum.

Het Drentse Eerste Kamerlid voor D66 volgt Albert Rodenboog op die eerder dit jaar afscheid nam als burgemeester, meldt RTV Noord Engels was wethouder en loco-burgemeester in de toenmalige gemeente Eelde. Ook was hij fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten. Sinds 2004 zit hij voor D66 in de Eerste Kamer.De kersverse burgemeester laat op Twitter weten vereerd te zijn met zijn benoeming. "Heb veel zin om aan de slag te gaan in de prachtige gemeente Loppersum."Engels is de komende twee jaar waarschijnlijk waarnemer in Loppersum. Daarna gaat de gemeente samen met de gemeenten Delfzijl en Appingedam een nieuwe gemeente vormen.