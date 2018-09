Schortinghuis in Spier sluit opnieuw de deuren

Het Schortinghuis in Spier gaat weer dicht. Het restaurant was overgenomen door twee horeca-ondernemers, maar zij hebben hun huurcontract niet verlengd.

Uitbaters Darwin Barkhuysen en Bert de Bree zien geen heil meer in het café-restaurant en trekken de deur vroegtijdig achter zich dicht. "Nog vier maanden in de winter open zijn, daar heb ik geen motivatie meer voor", zegt Barkhuysen."Het huurcontract loopt eigenlijk tot maart 2019, maar een half jaar geleden wist ik eigenlijk al dat ik ermee wilde stoppen", vertelt Barkhuysen. Het Schotinghuis bleek een te groot project voor Barkhuysen en hij wil zich naar eigen zeggen volledig richten op zijn andere restaurant: het Erfgoed in Pesse.Het is niet de eerste keer dat het Schortinghuis dicht gaat. Eind 2016 kwam het café-restaurant in financiële problemen. De sluiting was een klap voor het dorp, omdat het ook dienst deed als dorpshuis en veel verenigingen er oefenden.Van die dorpsfunctie is nu veel minder over. Dat kan te maken hebben met het feit dat verenigingen een bijdrage moesten gaan leveren om gebruik te mogen maken van het Schortinghuis. "De verenigingen hebben al lang op andere locaties een oefenplek gevonden", vertelt Barkhuysen.Volgens de voormalig-uitbater heeft de pandeigenaar inmiddels al gesprekken met overnamekandidaten.