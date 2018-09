Deel dit artikel:













Henk Kuipers zit niet op extra beveiligde afdeling Henk Kuipers zit niet in de extra beveiligde inrichting in Vught (foto: ANP / Vincent Jannink)

Henk Kuipers uit Emmen zit niet op de extra beveiligde inrichting in Vught. De voormalige captain van motorclub No Surrender zit op een andere afdeling.

Kuipers is vanuit Leeuwarden overgeplaatst naar de zogenoemde BPG-afdeling. Dat is een speciale afdeling voor 'Beheersproblematische Gedetineerden'. Dat zegt zijn advocaat Roy van der Wal.



Van der Wal was verteld dat zijn cliënt naar de extra beveiligde inrichting (EBI) was gebracht na een tip over een mogelijke vluchtpoging.



De advocaat liet eerder vandaag weten dat Kuipers 'verbouwereerd' was over zijn overplaatsing naar Vught. "Als ik zeg dat Henk verbaasd is, dan is dat zeer zacht uitgedrukt", zei hij daarover. Van der Wal noemt de maatregelen tegen Kuipers 'zwaar' en 'absurd'. De advocaat gaat zijn beklag doen en probeert de overplaatsing terug te draaien.



Kuipers zit sinds december vast op verdenking van mishandeling, afpersing en leiding geven aan een criminele organisatie.