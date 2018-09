Deel dit artikel:













Na broer Danny maakt ook Axel van der Tuuk WK-debuut Axel van der Tuuk debuteert op WK junioren (foto: Forte Young Cycling Team)

WIELRENNEN - Vorig jaar maakte Danny van der Tuuk uit Assen z'n debuut op het WK wielrennen voor junioren. Dit jaar is zijn jongere broer Axel (17) geselecteerd voor het wereldkampioenschap in Innsbruck.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik wist dat ik kans maakte op een plek in de selectie. Maar het is fijn als je bevestiging krijgt. Ik was daarom wel heel blij met het telefoontje van bondscoach Peter Zijderveld", aldus Axel van der Tuuk



Nederlands kampioen tijdrijden

De 17-jarige Assenaar werd dit jaar in Bergen op Zoom Nederlands Kampioen tijdrijden. Daarom mocht hij ook naar het EK, waar hij elfde werd. Maar bij het WK in Oostenrijk rijdt de VWO-scholier alleen de wegwedstrijd.



"Ik vind dat geen ramp. De tijdrit is twee dagen voor de wegwedstrijd. Ik denk dat ze er daarom voor gekozen hebben om mij alleen de wegwedstrijd te laten rijden", verklaart de eerstejaars junior.



'Leer m'n eigen kwaliteiten kennen'

Van der Tuuk maakte dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door en verbaast ook vooral zichzelf. "Ik had de WK-selectie in eerste instantie al uit m'n hoofd gezet. Maar ik begin steeds beter m'n eigen kwaliteiten te kennen. Als ik tijd heb om in m'n ritme te komen, kan ik ook aardig bergop", verklaart de rappe sprinter.



Zo won hij dit seizoen de Belgische heuvelklassieker E3 Harelbeke en drie etappes in meerdaagse koersen in Polen, Frankrijk en Zwitserland.



WK-parcours verkend

De Assenaar heeft het WK-parcours in Oostenrijk inmiddels al verkend. Dat deed hij samen met de mannen die in de voorselectie voor het WK zaten. "Ik dacht ik ga gewoon eerlijk tegen mezelf zijn. Als ik er niks te zoeken heb, dan ga ik sowieso niet. Maar dat gevoel had ik zeker niet. Ik denk dat ik daar wel uit de voeten kan."



Of Axel ook aangestoken is door het succes van broer Danny? "Ja, dat wel. Ik zie wat hij ervoor moet doen. Ik kan me goed aan hem optrekken. Hij vindt het ook leuk voor mij."



Overstap

Axel van der Tuuk maakte vandaag ook meteen bekend dat hij volgend seizoen niet meer voor het Forte Young Cycling Team rijdt, maar de overstap maakt naar Soenens Booom.