PvdA Assen neemt college de maat na vertrek verzekeraar

'Verbazingwekkend' zoals het college van Assen verrast is door het vertrek van verzekeraar Volmachtkantoor Nederland. Dat vindt de PvdA Assen.

Ook noemt PvdA-raadslid Albert Smit het 'lichtzinnig', dat wethouder Roald Leemrijse (VVD) het vertrek van het verzekeringsbedrijf ziet als 'overmacht'.Smit, die tot en met mei zelf jarenlang wethouder was in Assen, neemt het college, en met name VVD-wethouder Leemrijse van economische zaken, flink de maat in een reeks schriftelijke vragen over het banenverlies. Hij wil weten of het college 'wel de juiste antenne heeft om dit soort ontwikkelingen op tijd te signaleren en bij te sturen'.Volmachtkantoor Nederland vertrekt op 1 mei vanuit Assen naar Amstelveen naar het hoofdkantoor van moederbedrijf Vivat-verzekeringen. Dat werd vorige maand bekendgemaakt aan het personeel. Daarmee verdwijnen 62 banen uit Assen. Werknemers kunnen, als ze willen, meeverhuizen.PvdA'er Albert Smit hekelt 'de lichtzinnige manier', waarop het college, en met name Leemrijse reageerde op het vertrek van de verzekeraar. De wethouder noemde het tegenover'overmacht' dat dit bedrijf hem door de vingers glipt.Smit wijst er nog eens op dat het in de vorige bestuursperiode met name de VVD was, die het college (met daarin ook Albert Smit als wethouder, red.) continue achter de broek zat om meer werkgelegenheid te realiseren in Assen."Alles is door het vorige college gedaan om meer banen naar Assen te halen of bestaande werkgelegenheid voor deze stad te behouden", aldus Smit. Hij wijst op recent onderzoek, dat aangeeft dat de afgelopen jaren in Assen minstens 3,5 procent banengroei is gerealiseerd."Dan is het verbazingwekkend nu te moeten constateren dat uw college bij monde van wethouder Leemrijse zegt verrast te zijn door het vertrek van verzekeraar Volmachtkantoor uit Assen. Helemaal, aangezien het bedriijf geprobeerd heeft in contact te komen met de gemeente."Met de reactie 'overmacht' wuift wethouder Leemrijse het vertrek van het bedrijf 'te makkelijk weg', vindt Smit. De PvdA'er wil weten wat het college van B en W nog denkt te kunnen doen aan het vertrek van het bedrijf, en of het sociaal plan wel goed genoeg is voor personeel dat niet meewil naar Amstelveen.