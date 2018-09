Nieuwe school in Assen al te klein: les in de gang

In Assen-Oost is een vorig jaar geopende school in MFA De Orchidee nu al te klein. Gevolg is dat 24 kinderen les krijgen in de gang en in het kleutergymlokaal.

D66 Assen noemt de situatie 'onwerkbaar en onacceptabel'. De partij wil weten waarom het college van B en W in de vakantieperiode de zaak niet heeft opgelost.Vorig jaar is de multifunctionele accommodatie De Orchidee geopend , met onder meer kinderopvang en met de Vredeveldschool en CJBS de Regenboog onder één dak. Volgens D66 zou de nieuwbouw de kinderen ruimte geven om zo optimaal mogelijk mee te te doen."Tot onze grote verbazing is er nu al sprake van gebrek aan ruimte in dit splinternieuwe MFA-gebouw. Er zijn dit schooljaar 24 kinderen die letterlijk op de gang en in het kleutergymlokaal les krijgen. Ze zitten in een lokaal zonder direct daglicht, geen digi-bord en maar één toiletvoorziening. Omdat het lokaal op de begane grond is, kunnen ze ook het leerlingenplein niet gebruiken, en moeten ze noodgedwongen op de trap werken", aldus D66D66 heeft begrepen dat er in het gebouw nog wel een lokaal beschikbaar was als zogeheten 'wissellokaal', maar dat de gemeente deze heeft toegewezen aan OBS De Valkenhorst, een school vlak in de buurt.De fractie wil weten of het college al met de betrokken schoolbesturen in overleg is over een oplossing, en hoe lang de kinderen nog op deze manier les krijgen. Ook wil D66 weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat zoiets niet weer gebeurt.