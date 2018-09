Fotografe komt met verzamelboek van Drentse hunebedden

Er komt een boek waarin alle Drentse hunebedden staan. Fotografe Karin Broekhuijsen uit De Kiel heeft alle hunebedden gefotografeerd en gaat ze in één boek verzamelen.

De voorlopige werktitel is ‘D’, omdat alle namen van hunebedden in Drenthe beginnen met de letter ‘D’. "Ik heb ze 's nachts, overdag, bij zonsopkomst, in combinatie met de bloedmaan en in alle jaargetijden gefotografeerd", zegt Broekhuijsen. "Er komt ook een korte beschrijving bij de foto's."Volgens Broekhuijsen zijn hunebedden ontzettend populair. "Als ik er kom zijn er altijd veel mensen." Het is volgens haar mooi te zien hoe de omgeving van de hunebedden verandert. "Als ik foto's met hunebedden erop van vijftig jaar terug zie dan is de omgeving heel anders dan nu. Als je dus over vijftig jaar kijkt hoe ze er nu bij liggen, is dat hartstikke leuk om te zien. Daarom probeer ik ook goed hetgeen te fotograferen wat om de hunebedden ligt."Het boek van Broekhuijsen moet begin volgend jaar klaar zijn.