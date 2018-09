RTV Drenthe-verslaggever Marjolein Knol wint prijs voor TT-podcast

Verslaggever Marjolein Knol van RTV Drenthe is tweede geworden bij de uitreiking van de NTR Podcastprijs 2018. Met haar podcast 'Oerend HarTT' over de TT van Assen, won ze de aanmoedigingsprijs voor aankomende podcast- en radiomakers.

De podcast van Marjolein Knol is hier terug te luisteren.