Graven van Petrus Hofstede en nazaten hersteld Het graf van Petrus Hofstede op de Noorderbegraafplaats in Assen (foto: RTV Drenthe) Het graf van Petrus Hofstede en zijn nazaten (foto: RTV Drenthe)

Het graf van Petrus Hofstede en zijn nazaten wordt vandaag gerenoveerd op de Noorderbegraafplaas in Assen. Hofstede was een bekende gouverneur van de provincie Drenthe in de Franse bezettingstijd.

Petrus Hofstede wordt ook wel 'the godfather' van de Hofstedes genoemd. "Hij zorgde er in de negentiende eeuw onder meer voor dat Napoleon naar Assen kwam, die op zijn beurt de provinciehoofdstad stadsrechten gaf", zegt Lukas Kwant van Stichting Noorderbegraafplaats Assen. "Hofstede wilde Assen en Drenthe op de kaart zetten. Hij was bang dat Drenthe zou worden samengevoegd met Overijssel."



Nieuwe fundering

Vandaag en morgen worden alle zerken eraf gehaald en gerestaureerd. Scheuren worden weggewerkt en er komt een compleet nieuwe fundering. "Aan de bovenzijde wordt die fundering afgedekt met een betonlaag, zodat het verzakken van de zerken in de toekomst vrijwel onmogelijk is." De provincie Drenthe subsidieert de renovatie.



Vlaggetjes bij graven

Komend weekend is er open dag bij de begraafplaats in verband met Open Monumentendag. "Het thema is 'Europa'. Daarom zetten we bij iedereen die van oorsprong uit Europa komt vlaggetjes. Zo kun je zien waar deze voorouders vandaan komen."