Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drenten meest tevreden met leefbaarheid in het Noorden Drenten geven de leefbaarheid in hun provincie gemiddeld een 7.9 (foto: ANP/Koen van Weel)

Van alle Noorderlingen waarderen Drenten de leefbaarheid in hun dorp of wijk het hoogst, met een 7.9.

De Friezen geven de leefbaarheid gemiddeld een 7.8 en de Groningers weer een tiende lager. Dat blijkt uit onderzoek van Trendbureau Drenthe, het Sociaal Planbureau Groningen en Fries Sociaal Planbureau, waaraan 5.000 inwoners uit de provincies meededen.



Meest honkvast

Uit het onderzoek blijkt ook dat Drenten het meest honkvast zijn. In de afgelopen vijf jaar is 15 procent van de Drenten verhuisd. De Groningers zijn met 25 procent op dit gebied koploper, gevolgd door de Friezen (20 procent). Belangrijke redenen om te verhuizen zijn persoonlijke omstandigheden en onvrede met de huidige woning.



Achteruitgang leefbaarheid

14 procent van de Drenten vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dat is een procent meer dan de Friezen.



In Groningen ondervindt een vijfde van de inwoners achteruitgang op dit gebied. Dat heeft met name te maken met de schade aan woningen door gaswinning.