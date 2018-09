De Oerexpress verdwijnt uit straatbeeld Borger

De Oerexpress verdwijnt uit het straatbeeld van Borger. De felgele Spijkstaal-mobiel uit 1984, is verkocht door eigenaar Alex Eding. "Het was een succes, maar het was vanaf het begin een project met een einddatum."

Eding kocht de driewieler dit jaar met als doel het busje in te zetten als pendeldienst tussen Borger en het Hunebedcentrum. De wagen had een kunstmatig hunebed op het dak en trok altijd veel bekijks. "Ik had voor ogen om Borger op de kaart te zetten."Eding kocht het voertuig op internet. "Ik had een camper, maar die was verkocht en toen zocht ik iets aparts. Ik wilde eerst zo'n kleine driewieler, maar toen liep ik hier tegenaan."Het project heeft elf weken gedraaid. "We hebben in totaal zo'n 480 ritjes gemaakt." Zelf kroop Eding niet achter het stuur. "Ik was te druk in mijn kapperszaak. Ik had vijftien fantastische vrijwilligers die diensten met de bus draaiden. Voor hen vind ik het wel jammer dat de Oerexpress nu verdwijnt."De bus komt nu in handen van recreatiepark Puur Exloo. Op 15 september draagt Eding de sleutels over. "Op mijn verjaardag; mooi symbolisch, lijkt mij." Het geel verdwijnt van de wagen, heeft het park laten weten. "Hij wordt zwart-wit, met het logo van vakantiepark Puur Exloo", vertelt Ending. "Dat vind ik wel jammer, maar ik begrijp de keuze wel."