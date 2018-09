Vrijbuiter Roden gaat definitief dicht [update]

Kampeerhal Vrijbuiter in Roden sluit definitief de deuren. De winkel maakt geen doorstart, in tegenstelling tot de filialen in Zaandam en Gouda. Met het faillissement verliezen ongeveer honderdtwintig medewerkers in Roden hun baan.

Kampeerhal Vrijbuiter vraagt uitstel van betaling aan

Kampeerhal Vrijbuiter krijgt uitstel van betaling

Financiële problemen Vrijbuiter verbaast bezoekers

Vrijbuiter in Roden failliet

Directeur Vrijbuiter: Zwartste weken uit mijn carrière

Veertig geïnteresseerden in overname Vrijbuiter

Atelier Vrijbuiter Roden definitief van de Sunshine Group

Massa koopjesjagers, maar nog geen doorstart De Vrijbuiter

Nog maar één serieuze kandidaat voor overname Vrijbuiter