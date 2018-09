Deel dit artikel:













Restaurant wil lange afsluiting Meerwegbrug voorkomen De provincie Groningen wil de Meerwegbrug een opknapbeurt geven (foto: Google Maps Streetview)

Restaurant De Rietschans aan de Meerweg tussen Paterswolde en Haren stapt naar de rechter om de geplande tijdelijke sluiting van de Meerwegbrug tegen te houden. Het kort geding dient komende donderdag.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat meerdere horecaondernemers rond het Paterswoldsemeer achter het kort geding staan. Ondernemers zijn bang dat hun omzet daalt door de slechtere bereikbaarheid. Ook vinden ze de communicatie vanuit de provincie gebrekkig.



Bijna een maand dicht

De provincie Groningen wil de brug tussen de A28 en de Meerweg bijna een maand lang sluiten voor een grote opknapbeurt. De fietsoversteek wordt opnieuw ingericht en ook krijgt de Meerweg ter hoogte van de Paalkoepel nieuw asfalt.



Het plan was om de oeververbinding tussen 3 augustus en 3 september te sluiten, maar dat zagen horecaondernemers en landbouwers in het gebied niet zitten. Het werk werd daarom uitgesteld. De provincie wilde het werk in de zomer uitvoeren, omdat er dan geen scholieren over de Meerwegbrug hoeven en er minder woonwerkverkeer is.



In de huidige planning wordt het autoverkeer tijdens de afsluiting omgeleid via Groningen en De Punt. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke fietsersbrug geplaatst.