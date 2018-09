Niet één, maar twee zeearenden geboren in Zuidlaardermeergebied

Een verrassing in het Zuidlaardermeergebied. Afgelopen voorjaar is niet één, maar zijn er twee jonge zeearenden geboren. Het tweede jong zat goed verstopt en werd deze week pas ontdekt.

Zeearend geboren in het Zuidlaardermeergebied

De ontdekking werd gedaan door een vogelaar, die de zeearenden al langere tijd volgt. "Hij zag er ineens twee. Dat was een grote verrassing", zegt Alwin Hut van het Groninger Landschap."We zagen begin dit jaar een jong uitvliegen. Die is toen een aantal dagen zoek geweest. We waren bang dat er iets was gebeurd, maar na vijf à zes dagen verscheen hij toch weer", legt Hut uit. "Nu denken we dat dat jong zich misschien ergens anders heeft verstopt en dat het jong dat we zagen de andere was."Wat wel zeker is, is dat beide jongen dezelfde ouders hebben. "Dat moet wel. Ouders laten geen jong van een ander broedpaar toe in het territorium."Dat er twee jongen zijn is niet vreemd. "Dat gebeurt vrij veel in Nederland. Een zeldzaamheid zou drie jongen zijn", zegt Hut.De jongen blijven niet altijd in het Zuidlaardermeergebied. "Dit jaar blijven ze nog bij hun ouders in het territorium. Daar leren ze hoe ze moeten jagen, wat de gevaren zijn en hoe ze moeten overleven in de natuur."In het voorjaar is het tijd om uit te vliegen. De ouders bouwen dan een nieuw nest en de jongen moeten plaats maken voor nieuw kroost."Dan verdwijnen deze jongen het territorium van de ouders. Daar is geen andere zeearend welkom. Het territorium zit in de Groninger kant van het Hunzedal, dat is zo'n 19 hectare groot. We zien wel eens dat een vreemde zeearend voorbijkomt en die wordt uit het hele gebied gejaagd."Het is voor het tweede jaar op rij dat de zeearenden in Zuidlaardermeergebied succesvol hebben gebroed. Om tijdens de broedperiode extra rust te krijgen, werd het nest bewaakt.