'Sluiting Vrijbuiter zat er aan te komen'

De reacties in Roden op het sluiten van kampeerhal Vrijbuiter zijn gelaten. Vandaag werd bekend dat de winkel definitief dichtgaat, nadat eerder al uitstel van betaling was aangevraagd.

Wethouder Henk Kosters zegt de sluiting van de Vrijbuiter heel jammer te vinden. "We hadden hier als gemeente ook niets aan kunnen veranderen. Jammer dat het zo gelopen is, maar het zat eraan te komen. We kijken nu hoe we verder moeten."De Vrijetijdsboulevard, het gebied rond de Vrijbuiter in Roden, komt nu volgens de wethouder in een ander daglicht te staan. "Als er niet snel een invulling komt, heeft het consequenties voor de plannen die er nu liggen. De komende maanden zal bijvoorbeeld duidelijk worden of de plannen om Cycling Valley (een groot fietscentrum, red.) te creëren, haalbaar zijn of niet. Dat moeten we rustig verkennen en niet te snel in paniek raken", aldus Kosters.Sommige ondernemers die met hun winkel rondom de Vrijbuiter zijn gevestigd, vinden het nieuws vervelend. "We hebben hiernaast ons al een braakliggend terrein en nu komt er dus een leegstaand gebouw bij. Dat is niet goed voor het dorp", zegt Jan Buiter, eigenaar van Buiter Roden. Hij heeft z'n winkel al sinds 1983 op de huidige locatie. "Toen wij hier kwamen stond er nog niet veel, een boerderij en nog wat gebouwen."Met de komst van de Vrijbuiter werd het drukker in het esdorp. "Vrijbuiter was Roden", vertelt Buiter. Toch kwamen er niet veel klanten van de kampeerhal naar de zaak van Jan Buiter. "Wij hebben een iets andere type zaak; wij verkopen van alles, behalve nylon en condooms."Buiter ziet het pand van Vrijbuiter niet snel weer gevuld worden. "Het is groot, hè? D'r zou iets soortgelijks in moeten komen. Of je moet het opdelen. We moeten maar zien wat er gaat gebeuren."Jan Willems, van het nabijgelegen Alida's Smulparadijs, raakt niet in paniek van het nieuws. "Het is laagseizoen en de scholen zijn weer begonnen. Dat zijn de slechtste maanden voor Vrijbuiter", zegt Willems, die eraan toevoegt er vertrouwen in te hebben dat er een nieuwe geïnteresseerde het stokje van Vrijbuiter overneemt. "Er komen jaarlijks zo'n 700.000 tot 800.000 mensen op dat plein. Een mooie plek om je te vestigen dus.""We hebben het nieuws gisteren gehoord en hadden er natuurlijk al rekening mee gehouden", zegt Emiel van der Heide van Intersport. "Er spelen dan meteen verschillende scenario's door je hoofd. Wie zou er in kunnen komen, en willen we zelf misschien in dit gat springen?"Van der Heide verwacht wel dat de omringende winkels het sluiten van Vrijbuiter gaan merken. "Veel mensen associëren Roden met Vrijbuiter. En het is een echt kampeerdorp, natuurlijk. Ik hoop dat er in ieder geval voor de komende zomer een andere eigenaar in komt. In de maanden juni, juli en augustus is daar enorme aanloop, wat ook invloed heeft op Intersport."Alex Kapma, eigenaar van de fietswinkel Bike Life tegenover de kampeerhal, is niet blij met het verdwijnen van de kampeerhal. “Ik weet niet of het ons klanten gaat kosten, maar het brengt ons ook niets. Dat is duidelijk.”Kapma maakt zich vooral zorgen over zijn plannen om een groot fietspark te bouwen op een braakliggend stuk grond tegenover de Vrijbuiter. "Wij laten in alle communicatie naar eventueel geïnteresseerden de naam Vrijbuiter vallen, omdat het een grote publiekstrekker is. Als die naam wegvalt, dan heeft dat invloed op onze plannen. We gaan natuurlijk niet een groot gebouw tegenover Vrijbuiter zetten als dat pand zelf leeg komt te staan", zegt Kapma."We zullen bij elkaar moeten komen en ik neem aan dat er vanuit de politiek ook iets moet gebeuren. We kunnen het ons niet veroorloven dat zo'n groot pand jaren leeg blijft staan."