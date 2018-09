Eis: drie jaar cel voor steekpartij bij wijkcentrum Assen-Oost

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar gevangenisstraf tegen een 43-jarige Assenaar voor het neersteken van een plaatsgenoot. Dat gebeurde eind januari in een wijkcentrum bij de kerk aan de Sleutelbloemstraat in de wijk Assen-Oost.

De twee dakloze mannen kwamen elkaar tegen bij het wijkcentrum. De verdachte wilde er zijn telefoon opladen en koffiedrinken, de andere man kwam eten. Toen ze elkaar zagen, kregen ze volgens een getuige meteen ruzie. Daarbij viel de verdachte zijn plaatsgenoot aan. Hij sloeg hem en trok daarna een mes, waarmee hij stekende bewegingen maakte en het 43-jarige slachtoffer in de bovenarm raakte.Andere bezoekers van het wijkcentrum hoorden de mannen buiten schreeuwen, maar zagen de steekpartij niet. Toen ze buiten kwamen, ging de verdachte er op de fiets vandoor.Het slachtoffer had een slagaderlijke bloeding en moest naar het ziekenhuis. Volgens de officier van justitie had de steekpartij dodelijk kunnen zijn en zijn poging tot doodslag en mishandeling bewezen.De Assenaar, die sinds 27 januari vastzit, ontkent dat hij de dader is. Hij zegt dat het slachtoffer juist hém aanviel en dat hij zichzelf moest verdedigen. De politie vond de verdachte kort na de steekpartij een stukje verderop in de wijk. In zijn fietstas zat een mes. Daarop werd zijn DNA gevonden en bloed van het slachtoffer. Op vragen van de rechtbank en de officier van justitie over hoe dat kon, zei de man dat hij dat niet wist.De man wordt ook verdacht van het mishandelen van een medewerker van de daklozenopvang Kommarin een paar dagen eerder. Dat ontkent de Assenaar ook. Zijn advocaat zegt dat er sprake was van zelfverdediging, net als in het wijkcentrum. Ze vroeg vrijspraak van de poging tot doodslag, omdat het slachtoffer volgens haar niet het risico liep dat hij zou overlijden.De verdachte heeft een strafblad van 25 pagina’s en is verslaafd aan drank en drugs. Hij heeft de afgelopen jaren geen hulp geaccepteerd. De officier eiste dan ook geen behandeling, omdat ze daar geen heil in ziet.Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.