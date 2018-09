Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











School houdt herdenkingsdienst voor omgebrachte studente Emmen Er komt een herdenkingsdienst voor de vermoorde Duitse studente (foto: RTV Drenthe)

NHL Stenden in Emmen houdt een herdenkingsbijeenkomst voor de studente die gisteren in een appartementencomplex werd doodgestoken. De 20-jarige Leonore Prothmann woonde in Emmen en kwam uit Duitsland.





Lees ook: Verdachte fatale steekpartij Emmen is Italiaanse student

"We hebben haar in het afgelopen jaar leren kennen als een vriendelijke en betrouwbare studente, met oog voor detail", laat de school weten.



Verdachte aangehouden

Prothmann kwam gisteren om het leven na een steekpartij in het appartementencomplex aan de Hoofdstraat in Emmen. Daar wonen meerdere studenten uit het buitenland. Een 21-jarige student uit Italië is aangehouden.



Lees ook: Slachtoffer steekpartij in Emmen overleden De herdenkingsdienst is deze week en wordt georganiseerd voor studenten en medewerkers. De school zegt geschokt te zijn door de dood van Prothmann. Ze volgde de opleiding International Business and Languages. Ze zou deze week starten met haar tweede jaar."We hebben haar in het afgelopen jaar leren kennen als een vriendelijke en betrouwbare studente, met oog voor detail", laat de school weten.Prothmann kwam gisteren om het leven na een steekpartij in het appartementencomplex aan de Hoofdstraat in Emmen. Daar wonen meerdere studenten uit het buitenland. Een 21-jarige student uit Italië is aangehouden.