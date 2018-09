OM moet 94.000 euro teruggeven aan vermeende witwasser

De 35-jarige Groninger bij wie de politie in april ruim 94.000 euro in een vakantiehuisje in Nieuwediep vond, is vrijgesproken van witwassen.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging ervanuit dat de man het geld, dat onder meer verstopt was in een brandblusser, had verdiend met criminele praktijken. De rechtbank vindt dat niet te bewijzen.De man zei zelf tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij het geld had verdiend met de handel in bitcoins. Een vriend van hem had er zes voor hem gekocht. Begin dit jaar verkocht hij die bitcoins voor ruim 94.000 euro. Dat geld bracht de vriend contant langs.De vriend bevestigde dat verhaal bij de politie. Volgens de rechtbank kan hun verhaal kloppen en is er te weinig bewijs voor witwassen. Dat betekent ook dat de man het in beslag genomen geld terugkrijgt. De Groninger is wel veroordeeld tot acht maanden celstraf voor drugs- en wapenbezit, dat is tien maanden minder dan het OM had geëist.Op 6 april viel een arrestatieteam het huisje op een vakantiepark in Nieuwediep binnen op basis van een tip. De tipgever meldde dat de man onder meer een vuurwapen had. Daarom kwam de politie meteen in actie.In het vakantiehuisje waar de man tijdelijk woonde, werden speed, wiet en een semi-automatisch wapen gevonden. De Groninger zei dat de spullen van vrienden waren die ze bij hem hadden laten liggen.