Volleybalmannen Sudosa-Desto naar Topdivisie

VOLLEYBAL - Goed nieuws voor de mannen van volleybalclub Sudosa-Desto, komend seizoen spelen ze in de Topdivisie, het tweede niveau van ons land.

Vorige week werden de Assenaren gevraagd of ze de vrijgekomen plek van Pelster/Cito uit Zeist wilden innemen. Dat team trok zich eind augustus terug uit de Topdivisie, omdat ze geen team konden formeren. Sudosa greep de kans aan, maar ook VC Voerendaal voelde wel wat voor de Topdivisie. Een loting was uiteindelijk noodzakelijk, waarbij Sudosa aan het langste eind trok.Erik Noordijk, de trainer van Sudosa-Desto reageert verguld op de clubwebsite. "Een plek in de Topdivisie is een geweldige kans om ons spel te verbeteren. En een enorme uitdaging en ervaring voor de groep."Doordat Olhaco uit Hoogeveen vorig seizoen uit de Topdivisie degadeerde , is Sudosa nu de hoogst spelende ploeg van Drenthe.