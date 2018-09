Gemeente vindt geen 'centrummakelaar' voor Borger

Hij of zij had al aan de slag moeten zijn, maar Borger moet het voorlopig nog stellen zonder een zogeheten centrummakelaar. Het is niet gelukt om een geschikte kandidaat te vinden die voor meer verbinding en samenwerking in het dorp moet gaan zorgen.

Het aanstellen van de functionaris had de kroon moeten worden op een reeks van gesprekken en een onderzoek, waaruit naar voren kwam dat Borger als (toeristisch) dorp veel potentie heeft. Het ontbreekt alleen aan regie en samenwerking. De centrummakelaar zou voor maximaal een half jaar aangesteld worden.Volgens gemeentesecretaris Peter Post van Borger-Odoorn hebben er tien mensen gesolliciteerd. "We hebben met zes kandidaten een gesprek gevoerd en ook nog een aantal vervolggesprekken gehouden, maar uiteindelijk vond de sollicitatiecommissie geen van de kandidaten voldoende geschikt voor deze spannende rol. We vinden dat dit in één keer goed moet."Borger-Odoorn wil nog in de herkansing. "Misschien hebben we bij de vacature niet de juiste woorden of benaming gevonden en zijn daardoor niet in contact gekomen met de juiste kandidaten", zegt Post. Burgemeester Jan Seton vindt het jammer dat de vacature nog niet is ingevuld. "We gaan met het dorp in overleg over hoe nu verder."