Trouwe supermarktmedewerker Jan stopt na vijftig jaar Jan Kremer neemt woensdag afscheid van zijn klanten en collega's (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Vanaf zijn zestiende werkt Jan Kremer uit Emmen onder hetzelfde contract. Morgen wordt hij 66 jaar en nu, vijftig jaar na zijn eerste werkdag, gaat Jan met pensioen.

Geschreven door Martijn Klungel

Het is volgens supermarkt Plus in Klazienaveen bijzonder dat iemand zo lang bij dezelfde werkgever werkt. Op grootse wijze nemen zijn collega's afscheid van de hondstrouwe medewerker.



'Nooit eerder meegemaakt'

Bedrijfsleider Jos Fischer vertelt dat er niemand zo lang voor zijn bedrijf heeft gewerkt als Jan. "Ik heb bij het hoofdkantoor geïnformeerd en ze vertelden me dat ze dit nog niet eerder hadden meegemaakt", vertelt Fischer.



Vandaag was de laatste 'echte' werkdag van Kremer. "Ik vind het prachtig mooi werk", vertelt de zestiger terwijl hij de wijnschappen bijvult. "Ik heb nooit de behoefte gehad om iets anders te doen. Je moet doen wat je leuk vindt en ik zie mijzelf bijvoorbeeld niet achter een computer zitten of werken in een fabriek. Doe mij maar de supermarkt."



Opgehaald door de baas

Jan neemt morgen officieel afscheid van zijn werkgever, collega's en de klanten. Hij wordt van huis opgehaald door de bedrijfsleider. "Ik haal normaal nooit mensen op. Dat laat zien hoe bijzonder het is dat Kremer zo lang bij dezelfde werkgever heeft gewerkt."



Het afscheid gaat lastig worden voor Jan: "Ik vind het moeilijk om afscheid te nemen. Vooral van mijn collega's, omdat ik die al lange tijd ken. Het voordeel is wel dat ik nu niet meer om half zeven op hoef te staan. Ik blijft lekker een uurtje langer liggen."