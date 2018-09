Basisschoolkinderen De Regenboog 'duf en doof' door ruimtegebrek

De kinderen van groep zes, zeven en acht van Christelijke Jenaplan Basisschool De Regenboog in Assen lijken les te krijgen in een prima lokaal. Maar schijn bedriegt, want het is een ruimte zonder ramen naar buiten.

Directeur Annemiek de Vries vindt dat onwenselijk. "Er mist veel frisse lucht. En daarnaast heeft het speellokaal waar de kinderen nu voor nood in zitten heel dunne wanden. Dus ze horen de kleuters gymmen en dat is niet heel fijn", zegt De Vries.De leerlingen kunnen zich niet goed concentreren door het lawaai en gebrek aan frisse lucht. "Gisteren waren ze hierboven stoelen aan het verschuiven en dat hoorde ik heel erg," zegt leerling Niels van der Meer. Leerling Mare Slakhorst zegt slaperig te worden in de les omdat er geen ramen zijn.De Regenboog is gehuisvest in multifunctionele accommodatie De Orchidee in de Tuinstraat en deelt die locatie onder meer met de Vredeveldschool. Het gebouw is pas een jaar in gebruik. Hoe kan er dan nu al sprake zijn van ruimtegebrek?"We hebben veel kinderen extra gekregen en we hadden gehoopt op een extra lokaal. De Vredeveldschool had een lokaal over waar we in konden. Maar De Valkenhorst, de openbare school hiernaast, had ook een lokaal nodig. Wij hebben het lokaal niet gekregen, maar de Valkenhorst wel," aldus De Vries.De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. D66 in Assen wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders. "Frisse lucht en licht zijn voorwaarden om kinderen te huisvesten. Daar zijn Arboregels voor. Dus dat moet gewoon op korte termijn opgelost worden", zegt Annelies Kleve van D66.De Regenboog vindt een noodlokaal op het terrein van de buren de beste oplossing. "De openbare school heeft al vaker met een noodlokaal gewerkt en zou dat niet zo erg vinden", zegt De Vries.Paul Moltmaker van Plateau integraal kindcentrum, waar openbare basisschool Valkenhorst onder valt, onthoudt zich van commentaar en zegt dat de schoolbesturen samen met de gemeente in overleg gaan voor een oplossing.Wethouder Harmke Vlieg wil pas reageren na beantwoording van de vragen die aan het college zijn gesteld.