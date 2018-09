'Ik ga niet verhuizen, ik vecht met de baas mee'

In beschermde woonvorm de Brink-Akker in Wijster is het onrustig. Cliënten hebben afgelopen vrijdag te horen gekregen dat als ze willen blijven, ze de zorg van de gemeente niet meer vergoed krijgen.

De Brink-Akker voldoet volgens de regiegemeente Assen niet aan de eisen. De bewoners krijgen nu zeven dagen de tijd om te bedenken waar ze willen wonen.Volgens wethouder Harmke Vlieg (CU) van Assen scheelt het op een aantal gebieden aan de zorg. "Het gaat erom: welk personeel zet je in? Is er voldoende personeel? Is er 24-uurs toezicht? Welke diploma's heeft het personeel? Maar ook bijvoorbeeld hoe ga je om met het uitgeven van medicijnen? Allemaal zaken die er toe doen en waar wij ons grote zorgen over maken."Bewoners van de beschermde woonvorm zijn geschrokken van de conclusie van de gemeente en voelen zich niet gehoord. "De gemeente wilde niet luisteren naar wat wij als cliënten op De Brink-Akker te vertellen hadden. Ik heb een verleden waar ik het ontzettend moeilijk mee heb gehad. Ik kom hier tot mijn rust. Ik kan hier mezelf zijn," vertelt cliënt Dirk. Hij woont inmiddels twee jaar op de Brink-Akker. "Ook hier gebeuren dingen die minder leuk zijn, maar daar tegenover staat heel veel sfeer en een hechte groep mensen."Cliënte Carina herkent zich in dit verhaal. "Ik heb gemengde gevoelens. Aan de ene kant kan ik begrijpen dat er wel goede zorg geboden moet worden. Aan de andere kant vind ik ook dat er naar de personen die hier wonen moet worden gekeken. En die kans is er voor ons eigenlijk nooit geweest om te vertellen hoe wij het hier vinden, hoe wij ons hier voelen, en of wij vinden dat we goede zorg krijgen."Volgens Vlieg is de beslissing niet zomaar genomen. "We hebben geen verbeterplan gezien waarvan wij het vertrouwen kregen dat het ook goed zal komen. Daarbij kwam ook dat een deel van het personeel het vertrouwen heeft opgezegd in de directie. Dat maakt de situatie wat ons betreft niet langer houdbaar."Als bewoners besluiten binnen zeven dagen te vertrekken, krijgen ze van de gemeente een alternatief verblijf aangeboden. Blijven mag, maar dan vergoedt de gemeente de behandeling niet meer. Voor Dirk en Carina is vertrekken geen optie. "We geven niet op, we zijn op de goede weg. Ik ga niet verhuizen, ik blijf doorvechten. Ik vecht met de baas mee," zegt Dirk.