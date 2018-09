Oranjevrouwen ondanks doelpunt Miedema onderuit tegen Noorwegen

VOETBAL - Vivianne Miedema is er met de Oranjeleeuwinnen niet in geslaagd om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK voetbal in Frankrijk.

We waren gewoon niet goed genoeg Vivianne Miedema

Noorwegen was in eigen huis met 2-1 te sterk. Miedema tekende voor de enige Nederlandse treffer.Nederland begon slecht aan de wedstrijd. In de vijfde minuut kwam Noorwegen al op 1-0 door een doelpunt van Engen. Een minuut later was het opnieuw raak dankzij Herlovsen. Die klap kwamen de leeuwinnen niet meer te boven."Het was gewoon niet scherp", zei Vivianne Miedema na afloop tegen SBS6. "We waren er vandaag gewoon niet. Je geeft alles met z'n allen, maar we waren gewoon niet goed genoeg." Miedema geloofde er naar eigen zeggen de hele tijd in, "maar als je je niveau niet haalt, wordt het gewoon moeilijk."Door het verlies zijn de oranjevrouwen afhankelijk van play-offs om zich alsnog te plaatsen voor het wereldkampioenschap voetbal. Nederland strijdt in die play-offs om het laatste WK-ticket met Denemarken, Zwitserland en België. De wedstrijden worden gespeeld op 1 en op 9 oktober.