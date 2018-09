Deel dit artikel:













FC Emmen verslaat Werder Bremen, Niemeijer scoort bij debuut Alexander Bannink opende de score (Foto: RTV Drenthe) Werder viert de gelijkmaker van Klaassen (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen heeft een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen met 2-1 gewonnen. In Leer waren Bannink en Niemeijer trefzeker.

Geschreven door René Posthuma



FC Emmen trad aan met huurling Reuven Niemeijer in de basis. De speler, die vrijdag van Heracles werd gehuurd, maakte zijn eerste minuten voor de ploeg van trainer Dick Lukkien. Dennis Telgenkamp stond onder de lat. De doelman verving Kjell Scherpen, die deze week uitkomt voor Oranje onder 19.



Effectief

In de eerste helft had Werder Bremen het meeste balbezit, kreeg ook de grootste kansen, maar kwam Emmen, na een half uur spelen op voorsprong. Alexander Bannink, benutte de eerste en enige kans van FC Emmen in de eerste helft. Bannink, die vrijdag tegen De Graafschap ook al scoorde, schoot de bal beheerst onder doelman Luca Plogmann binnen.



Emmen leek met een 1-0 voorsprong te gaan rusten, maar Davy Klaassen voorkwam dat. De oud Ajaxied passeerde in de 45ste minuut Telgenkamp.



Droomdebuut

Na vijf minuten in de tweede helft kwam Emmen weer op voorsprong. Niemeijer luisterde zijn debuut op met een treffer. De huurling bleef koelbloedig, oog in oog met Plogmann.



De eredivisionist beet in de tweede helft meer van zich af en kreeg een paar goede kansen om de voorsprong uit te bouwen, maar met name Luciano Slagveer was slordig in de afronding.



In de slotfase, toen beide ploegen een aantal keren hadden gewisseld, kwam de overwinning niet meer in gevaar en leed de nummer zeven van de Bundesliga een gevoelige nederlaag.