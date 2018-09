Bosbeek in Assen wordt weer zichtbaar

De gemeente Assen start deze week met herstelwerkzaamheden aan de Bosbeek. Die beek wordt samen met de Nijlandsloop weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke natuurlijke vorm.

De Bosbeek ontspringt in het Asserbos en loopt achter het Wilhelmina Ziekenhuis langs richting het spoor. Onder het spoor wordt de Bosbeek weer aangesloten op de Nijlandsloop. Uiteindelijk komen beide beken in de Drentse Aa uit.De werkzaamheden aan de Nijlandsloop in Assen-Oost begonnen al in februari en zijn bijna klaar. "We laten beide beken weer mooi meanderen, zoals het honderden jaren geleden ook was. Nu is het hier en daar meer een rechte sloot in plaats van een natuurlijk stromende beek. Daar willen we vanaf", zei toenmalig wethouder Ruud Wiersema bij de start van het werk.In oktober legt de gemeente een vistrap en een natuurpad langs de Bosbeek aan. Er komen ook nieuwe bruggetjes. Het is de bedoeling dat het hele natuurherstelproject in november klaar is. Het bekenproject maakt deel uit van het grote FlorijnAs-project.