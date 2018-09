Deel dit artikel:













Forse opknapbeurt nodig voor voetbalcomplex De Drift in Borger Het complex van SV Borger wordt waarschijnlijk opgeknapt (Foto: Dennis Weitering/RTV Drenthe)

Voetbalcomplex De Drift in Borger krijgt mogelijk een forse opknapbeurt. Het gemeentebestuur en SV Borger vinden dat hard nodig. De gemeenteraad moet er nog wel mee instemmen.

Geschreven door Steven Stegen

Wethouder Niek Wind is er duidelijk over: “De velden zijn af. Er moet echt iets gebeuren.”



Grond wordt natuur

De geplande renovatie is in een stroomversnelling gekomen nu de gemeente een deel van de grond van het sportcomplex heeft verkocht aan Het Drentse Landschap, dat er natuur wil ontwikkelen.



Daarmee wordt het sportcomplex weliswaar kleiner, maar volgens wethouder Wind voldoet de oppervlakte aan de richtlijnen van de KNVB. “We hebben de plannen besproken met SV Borger en de club is blij met de opknapbeurt.”



Overal echt gras

De renovatie moet er toe leiden dat SV Borger de beschikking krijgt over een hoofdveld, een trainingsveld, twee B-velden en een jeugdveld. “Na de renovatie moet het complex weer 25 jaar mee kunnen”, aldus de wethouder. Er is volgens Wind gekozen voor echt gras op de velden, in plaats van kunstgras.



De gemeente wil flink in de buidel tasten voor de renovatie. Het gaat om een eenmalig bedrag van 50.000 euro, plus de 91.000 euro die de verkoop van de grond heeft opgeleverd. Daar bovenop komt jaarlijks nog bijna 39.000 aan kapitaalslasten.