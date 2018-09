Groot onderzoek naar natuurbrand Wateren

Er komt een breed onderzoek naar de bestrijding van de natuurbrand in Wateren. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD), de gemeente Westerveld en natuurorganisaties doen dit samen.

Op 7 augustus brandde een natuurterrein van enkele tientallen hectares heide en grasland af. Vijf vakantieparken langs de weg van Wateren naar Zorgvlied werden ontruimd. Bewoners moesten vanwege brandgevaar hun vakantiewoning meteen verlaten. Het duurde een paar dagen voordat de brand helemaal uit was.Uiteindelijk heeft de brand de vakantieparken niet bereikt. Door snel ingrijpen van boeren en later de brandweer, kon erger worden voorkomen.Maar de brand heeft bij inwoners en de politieke partij Gemeentebelangen in de raad van Westerveld vragen opgeroepen. Over de toegankelijkheid van het natuurterrein bijvoorbeeld. Volgens raadslid Jan Henk Bruursema staan overal hekken die een snelle toegang tot het terrein belemmeren.Dan is er een tekort aan bluswater. Volgens Bruursema is er alleen water van putten die door boeren worden gebruikt. Maar waar die putten te vinden zijn, weet de brandweer niet.Burgemeester Jager zegde de raad vanavond toe zich in te zetten voor een grote evaluatie. Ook de Veiligheidsregio Drenthe wil dat. Jager: "Ik wil nu nog geen conclusies trekken. Daarvoor wil ik eerst de evaluatie zien. Van elke brand leer je ook weer."De uitkomsten worden tijdens een openbare bijeenkomst met de betrokken partijen gedeeld. Ook de inwoners van dorpen als Zorgvlied en Wateren worden daarbij betrokken. Wanneer de evaluatie klaar is, is niet bekend.